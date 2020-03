La viralità del linguaggio bellico

Le parole non solo descrivono il mondo. Le parole contribuiscono a crearlo. E agiscono. Agiscono su ciascuno di noi e ci portano ad agire, in un modo piuttosto che in un altro. Lo spiegano la linguistica e le neuroscienze applicate; lo sanno mamme, psicologi, educatori per semplice buona pratica quotidiana. E in questi tempi di emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19, in Italia e nel mondo, la cornice retorica attiva è di certo quella della guerra, con tutto il suo portato simbolico ed emotivo.

«Questa è una guerra», per il governatore di New York, Andrew Cuomo. E il virus è «un nemico insidioso che insieme possiamo battere» per il Primo Ministro inglese, Boris Johnson, che pure inizialmente sembrava voler lasciare allo sbando le truppe cammellate di anziani nel Paese. Nell'Italia del “lockdown”, neanche a dirlo, questa è per il Premier Italiano Giuseppe Conte, che accenna a Churchill, «la nostra ora più buia». Ore in cui la Protezione Civile annuncia quotidiani «bollettini di guerra» e i nostri morti vengono portati via dalle città coi carri armati. Dove il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, chiede i militari in strada e quello più colorito, Vincenzo De Luca, con la minaccia di lanciafiamme alle feste di laurea, finisce "nel mirino” delle parodie. Giorni in cui Regioni come le Marche, minori ma non meno provate dall'epidemia, promuovono un manuale di buone pratiche dove «siamo bravi guerrieri, combattiamo tutti insieme...». Mentre a Bologna il sindaco Virginio Merola definisce «sacche di resistenza» quei bolognesi che non restano a casa. Contro chi va a correre o passeggia “senza un valido motivo”, in tanti inveiscono dai balconi. «Una narrazione contro il disfattismo, tipicamente imposta dai regimi in tempo di guerra» – analizza il collettivo di scrittori bolognese Wu Ming, autore di romanzi come 54 e Proletkult, indicando una colpa della situazione «data orizzontalmente ai propri pari, anziché verticalmente al potere», laddove «chiunque si sacrifichi anche solo un po’ di meno diventa un nemico».

Bolognese classe 1974, Giovanni Cattabriga è per tutti Wu Ming 2. A lui abbiamo domandato un commento sulle conseguenze pratiche che comporta ai fini della gestione dell'emergenza l'uso di questo lessico, dal maggior rigore del singolo cittadino nell’applicare le restrizioni imposte, alla più forte straordinarietà concessa alle decisioni di governo.

«Una cornice retorica – spiega Wu Ming 2 - è un sistema di metafore che determina il nostro modo di pensare. Se descrivo la vita nei termini di un viaggio, e quando sono di fronte a una scelta parlo di "un bivio", l’uso di questa metafora mi porterà a considerare due alternative, perché un bivio è formato da due strade. Questo mi impedirà di vedere che le possibilità sono magari tre o quattro. Allo stesso modo, se parlo del contenimento di un contagio come di una guerra, con i suoi caduti, i suoi eroi, i suoi martiri, i bollettini giornalieri dal fronte, gli ospedali come trincee, le battaglie quotidiane, gli alleati, il virus che diventa "un nemico", questo mi porterà ad applicare la stessa cornice anche ad altri casi, quasi senza accorgermene. In tempo di guerra, chi esprime delle critiche sulla condotta dei generali è un disertore, chi non si allinea al pensiero dominante è un traditore o un disfattista, e come tale viene trattato. In tempo di guerra, si accetta più facilmente la censura, l’esercito per le strade, la restrizione delle libertà, il controllo sociale. In tempo di guerra si è tutti al fronte, tutti sottoposti alla legge marziale, tutte e tutti con l’elmetto in testa. A forza di evocare metaforicamente la guerra, ecco che la guerra arriva davvero».