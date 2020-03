"5 per mille: Comunichiamolo insieme", ai tempi del Coronavirus

5 per mille: raccontiamolo insieme per avere più impatto L'approccio collettivo è stato decisivo per spingere il Governo ad adeguare lo stanziamento nell'ultima legge di Bilancio. Questo stesso approccio caratterizza l'iniziativa di VITA "5 per mille: Comunichiamolo insieme” che quest'anno proponiamo in collaborazione col Corriere della Sera in una declinazione ancora più social e digitale e con una distribuzione che raggiungerà quasi il doppio dei commercialisti rispetto al passato. Ecco come aderire