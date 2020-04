Niente fiocchi blu, grazie. I bambini con disabilità e il coronavirus

Niente fiocco blu, grazie. Carlo Riva, direttore di L’abilità, commenta così la proposta circolata nei giorni scorsi di mettere un fiocco blu al braccio delle persone autistiche e dei loro accompagnatori, per palesare a tutti la loro necessità di uscire di casa e fare qualche passo. «Il nastro blu ha ragione di essere al pari del fiocco rosa per il tumore al seno o di quello rosso per la lotta all’Aids se ce lo appuntiamo tutti al petto come simbolo della lotta per i diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico, affinché abbiano il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Diverso è il fiocco inteso come qualcosa che marchia, segna e distingue dalle alle altre persone». L’abilità è un’associazione nata nel 1998 a Milano per progettare e gestire servizi innovativi con al centro il bambino con disabilità, il suo benessere e la sua famiglia, promuovendo il diritto al gioco e una nuova cultura della disabilità e dell’inclusione. Seguono 200 bambini fra gli 0 e i 10 anni, di cui molti con autismo.

«I decreti ministeriali e i documenti di Regione Lombardia hanno avuto il riconoscimento per il loro bisogno di poter uscire di casa, questo va detto. Hanno la necessità di uscire e vivere il territorio, perché la loro vita è connotata da routine, da un’agenda rigida e la rottura dell’agenda – ossia della routine costruita – può provocare comportamenti-problema come un maggiore isolamento, autoaggressività o eteroaggressività o iperattività… permettere di uscire e rivivere il contesto territoriale fa star bene. Nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo ricordiamoci che la vita di queste persone ha bisogni particolari, che si sono manifestati con forza in occasione di questa emergenza che ha limitato ciò che è necessario per loro buona inclusione. Quei bisogni resteranno anche passata l’emergenza».

A causa dell’emergenza sanitaria in atto, L’abilità è stata costretta a chiudere 6 dei suoi servizi, interrompendo così un importante supporto con un impatto grandissimo sui progetti educativi dei bambini, con una perdita di oltre 2.500 ore di attività educativa diretta sui singoli bambini, solo fino al 3 aprile. Tutto il personale educativo si è messo al lavoro per scoprire nuove modalità di interagire a distanza con le famiglie: il Centro Agenda Blu, servizio educativo dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico, fornisce supporto telefonico h24 alle famiglie per sostenerle nelle situazioni di criticità e dare consigli rispetto a possibili attività educative da svolgere a casa; lo staff del Centro diurno disabili, L’officina delle abilità, invia ai genitori le attività da svolgere in casa; lo staff educativo dello Spazio Gioco offre consulenze pedagogiche ai genitori che lo richiedono e stanno inviando manuali che con giochi e suggerimenti, perché il gioco è un’esperienza vitale per tutti i bambini. Continuano anche a distanza i colloqui con la psicologa del servizio Spazio famiglie, aperto per l’occasione anche a famiglie non iscritte all’associazione. Non si è mai fermato invece il lavoro della comunità “La casa di L’abilità”, dove risiedono bambini con gravissima disabilità.