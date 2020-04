Un piano per mettere in sicurezza il reddito di tutti

Perché insistete molto sul fatto che le misure dovrebbero essere temporanee?

Situazioni eccezionali richiedono risposte eccezionali… Da un lato, i tempi della crisi impediscono di costruire risposte complesse e articolate, dall’altro però bisogna evitare di ridursi a un eterno breve periodo, nel quale si inseguono le emergenze settimana dopo settimana. Temporaneo per il REM significa allargare la possibilità di ricevere il Reddito di Cittadinanza, per un periodo limitato (l’allentamento dei controlli deve assolutamente essere solo per un periodo limitato); ma per il SEA vuol dire sviluppare, di nuovo con una misura temporanea, la scelta inedita fatta con il Cura Italia, che per la prima volta ha riconosciuto un sostegno ai lavoratori autonomi in difficoltà occupazionali. Adesso non c’è tempo di farlo, ma superato questo primo periodo bisognerà mettersi nell’ottica di disegnare uno strumento strutturale per le fasce fragili degli autonomi in difficoltà occupazionali, partendo appunto dal SEA.

L’altro concetto chiave delle vostre proposte è che risposte devono essere “a misura delle persone”. Vuole provare a concretizzarlo?

Il progetto nel suo insieme è basato sull’idea di arrivare a tutti ma riconoscendo le differenze. Ad esempio, noi non proponiamo 600 euro indistinti a tutti gli automi, come nel “Cura Italia”, ma un contributo di importo differenziato in base a due obiettivi. Per sostenere chi è in maggiore difficoltà, l’ammontare è determinato in modo progressivo secondo le condizioni economiche della famiglia del lavoratore. Per mantenere la capacità produttiva del lavoro autonomo, inoltre, l’importo è anche parametrato alla perdita di guadagno (in proporzione al proprio volume abituale di attività), così da supportare in modo più intenso chi ne è stato maggiormente colpito.