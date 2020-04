Sulle orme di Marrakech express, on the road con l’autismo

Oltre 200mila visualizzazioni in 36 ore. Lo hanno voluto vedere in tanti il docufilm “Se ti abbraccio non avere paura” che sarebbe dovuto uscire nelle sale il 2 aprile. Visto il lockdown la première nazionale è stata fatta sul canale Youtube di Ushuaia film, in occasione della Giornata mondiale dell’autismo. Sul social è rimasto free fino alla mezzanotte di mercoledì 3 aprile. Nel corso della presentazione del docufilm (durante una conferenza stampa in streaming) il regista Niccolò Maria Pagani ha annunciato che al termine dell’emergenza sarà realizzata una première al cinema, mentre sono in corso contatti con un distributore televisivo per proporre sul piccolo schermo “Se ti abbraccio non avere paura” e non mancano richieste anche dalle scuole.

Per chi ha potuto vederlo in anteprima il docufilm è un grande regalo, un’opera che fa sorridere e riflettere, capace di regalare momenti di grande profondità e di vita vera, quella di un padre, Franco Antonello e del suo rapporto con il figlio, Andrea, un giovane affetto da autismo durante il loro viaggio sulle orme di “Marrakech Express”, dall’Europa al Marocco in moto. Non è la prima volta che Franco e Andrea sono protagonisti di un viaggio in moto che diventa un’opera, la loro precedente avventura nel continente americano è stata al centro del libro “Se ti abbraccio non avere paura” di Fulvio Ervas (ne avevamo scritto qui), testo da cui ha preso ispirazione il film di Gabriele Salvatores, presentato lo scorso anno a Venezia, “Tutto il mio folle amore”.

Ora questa nuova avventura che ha visto la partnership di Bmw Motorrad Italia e che si inserisce nel programma di Csr di Bmw Italia, denominato SpecialMente . La moto e l’abbigliamento tecnico sono della Bmw, ma al di là della fornitura tecnica, durante la presentazione da parte di Bmw si è sottolineato l’importanza del sostegno alle imprese sociali e del proseguimento del piano 2020 di SpecialMente, dalla scuola di sci SciAbile a Souze d’Oulx, al progetto Food for Soul, a Dynamo Camp e ai tanti progetti in campo «per aiutare le persone, adesso è tutto in stand bay per l’emergenza, ma non ci fermeremo».