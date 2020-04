RSA: il 37% degli ospiti morti aveva sintomi simil-influenzali

1.550 telefonate fra il 25 marzo e il 6 aprile, coinvolgendo 2.166 RSA. 577 strutture che hanno risposto al questionario, pari al 27% delle strutture contattate: poche rispetto al totale delle RSA in Italia, che sono 4.629 ed includono sia quelle pubbliche che quelle convenzionate con il pubblico e le private. Comunque un campione, ufficiale. È questo il perimetro della survey sul contagio da COVID-19 nelle RSA, realizzata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. L’indagine ha l’obiettivo di coinvolgere circa 2.500 strutture pubbliche o convenzionate come parte significativa delle complessive 4.629, includendo tra esse anche quelle private.

Le strutture che hanno risposto hanno riportato un totale di 44.457 residenti alla data del 1° febbraio 2020, con una media di 78 residenti per struttura (range 8-632), di cui 13.287 in Lombardia. In totale, 3.859 residenti sono deceduti dal 1° febbraio alla data della compilazione del questionario (nel periodo 26 marzo-6 aprile). La percentuale maggiore di decessi, sul totale dei decessi riportati, è stata registrata in Lombardia (1.822, pari al 47,2%) e in Veneto (760, pari al 19,7%). Il tasso di mortalità, calcolato come numero di deceduti sul totale dei residenti è complessivamente pari al 8,4%. Ecco il primo dato: in questi due mesi è morto l’8,4% degli anziani ricoverati in RSA. In Lombardia, la percentuale sale al 13,7%.

Quanti di essi erano positivi al Covid-19? Dei 3.859 soggetti deceduti, 133 erano risultati positivi al tampone e 1.310 avevano presentato sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 37,4% del totale dei decessi (1.443 su 3.859) ha interessato residenti con riscontro di infezione da SARS-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali. La variabile dei tamponi risente ovviamente delle politiche adottate da ciascuna Regione, a volte da ciascuna ASL o distretto sanitario, sull’indicazione ad eseguire i tamponi. In ogni caso il tasso di mortalità fra i residenti, considerando i decessi di persone risultate positive o con sintomi simil-influenzali, è in media del 3,1% ma in Lombardia praticamente raddoppia, arrivando al 6,8%. Qui infatti dei 1.822 deceduti, 60 erano positivi al tampone ma altri 874 avevano sintomi simil-influenzali: complessivamente 934 persone, pari al 51,3% dei deceduti. Da un ulteriore approfondimento, risulta che in Lombardia e in Liguria circa un quarto delle strutture (rispettivamente il 23% e il 25%), presenta un tasso di mortalità maggiore o uguale al 10%. Quanto alla positività del personale, su 560 strutture che hanno risposto a questa domanda, il 17,3% hanno dichiarato una positività per SARS-CoV-2 del personale della struttura: la regione con più strutture con personale riscontrato positivo è la Lombardia (34,6%), seguita dalla provincia di Trento e Liguria (entrambe 25%), Marche (16.7%), Toscana (15,8%), Veneto (14,6%), Friuli Venezia Giulia (13,3%) e valori inferiori al 10% o uguali a zero per le altre regioni.

Le persone residenti nelle Rsa rispondenti che sono state ospedalizzate sono state 1.969: il 48% di esse presentava sintomi simil-influenzali, respiratori (per esempio febbre, tosse o dispnea) o polmonite (indipendentemente dall’esecuzione del test per Covid-19).

Quali sono le principali difficoltà nel corso dell’epidemia di coronavirus? La survey lo ha chiesto direttamente alle RSA. Delle 547 strutture che hanno risposto alla domanda, 470 (85,9%) hanno riportato la mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale. Le altre voci sono più distanti, ma significative: 192 (il 35,1%) cita l’assenza di personale sanitario, 136 strutture (il 24,9%) dichiarano di avere difficoltà nell’isolamento dei residenti affetti da COVID-19, 97 strutture (il 17.7%) hanno riportato una scarsità di informazioni ricevute circa le procedure da svolgere per contenere l’infezione. Seguono la carenza di farmaci (11,9% delle strutture) e le difficoltà nel trasferire i residenti affetti da COVID-19 in strutture ospedaliere (11,3%). Nella voce altro, tornano fra le principali difficoltà quelle di reperire i DPI e l’impossibilità di eseguire tamponi. Un totale di 269 RSA (47%) hanno dichiarato di poter disporre di una stanza singola per i residenti con infezione confermata o sospetta.

Tutte le strutture hanno vietato le visite di familiari/badanti ai familiari ricoverati, e solo quattro strutture hanno dichiarato di non aver adottato forme di comunicazione con i familiari/badanti alternative alle visite presso la struttura, ricorrendo a telefonate, videochiamate, social.

In allegato la survey completa.

