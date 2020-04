Educare, un ponte tra noi e gli altri: la diretta giovedì 23 aprile alle 11

«Tutto ciò che questa nostra vita esprime - pensieri, sforzi, sguardi, sorrisi, parole, sospiri - tutto tende verso l'altra sponda, come verso una meta, e solo con questa acquista il suo vero senso. Tutto ci porta a superare qualcosa, a oltrepassare: il disordine, la morte o l'assurdo. Poiché, tutto è passaggio».

Sono parole del Premio Nobel per la letteratura Ivo Andric. Parole che ci ricordano che diventiamo noi stessi solo incontrando gli altri. Ma come entrare in relazione, in questo tempo di distanziamento personale e sociale? Parliamone assieme, declinando un verbo: educare. Proprio da questo verbo vogliamo partire e darvi appuntamento a giovedì prossimo alle 11: sulla pagina Facebook di Vita, per la serie dei nostri dialoghi "L'ora di tutti". Ragioneremo con voi di questo verbo bellissimo e cruciale, EDUCARE.

Avremo ospiti il pedagogista Daniele Novara, Roberto Paoletti, presidente della Bottega del Terzo settore, oltre che educatore e regista, Milena Santerini dell'Università Cattolica di Milano, il preside Angelo Lucio Rossi e Simone Feder della Casa del Giovane di Pavia.