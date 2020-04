Non ti scordar di loro, non smettere di sostenere il non profit

“Non ti scordar di loro-Proteggi la tua silidarietà”. È questo il titolo della campagna a sostegno del non profit promossa da Vita e dall’agenzia Komma a cui hanno aderito tante sigle del comitato editoriale di Vita.

Ecco il messaggio, che in questi e nei prossimi giorni avete visto e vedrete su maggiori media nazionali (carta, radio, tv e web) fra cui Sky, la Rai, il Sole 24 Ore, la Repubblica: “Sono tantissime le persone che stanno vivendo sulla loro pelle l’angoscia e le conseguenze dello scoppio della pandemia. Sono soprattutto gli anziani e tutte le categorie più fragili che affrontano questo nuovo pericolo con un rischio e una paura in più. Queste persone più deboli e indifese oggi hanno ancora più bisogno delle organizzazioni del Terzo settore che si occupano di loro. Resta vicino a chi più sta so rendo continuando a sostenere le Organizzazioni Non Profit. Il coronavirus è una paura per tutti. Per chi è malato, povero e solo è una paura in più”.

Come testimonia un recente studio dell’Istituto Italiano della Donazione (IID) sul primo trimestre 2020: l’81% delle realtà non profit ha subito un impatto importante sul fundraising e il 40% denuncia un calo superiore al 50%. Questo perché le donazioni si stanno concentrando sulle tante raccolte fondi per il coronavirus, molte delle quali sono a favore di enti pubblici. Il rischio quindi è che rimangano scoperti i tanti soggetti sociali che sui territori stanno facendo fronte ai tanti bisogni indiretti generati dalla crisi. In vista della fase 2 dell’emergenza la distruzione o anche solo la diminuzione del nostro capitale sociale sarebbe un vero disastro.

Non scordiamoci di loro e continuiamo a sostenerli.