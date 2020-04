Alcune chiavi per comprendere il dibattito sullo stato di eccezione

Una visione apocalittica, che sembra lecito rileggere alla luce della definizione che Adone Brandalise dà interrogandosi sul bisogno che della nozione di apocalisse ha la letteratura per mettere in evidenza alcuni suoi elementi essenziali. Nella prospettiva del filosofo padovano - animatore insieme a Cacciari, Esposito e Agamben della rivista Il centauro - l’apocalisse altro non è che «una radicale messa in questione d’assetti morfologici, la narrazione di un percorso attraverso il quale si determinerà il passaggio in cui il mondo che conosciamo si dissolve per la forza stessa di ciò che gli dice una verità che è più grande di quella che esso sa ospitare. Andando al cuore di ciò che ci troviamo di fronte anche lo dissolve, per portare in primo piano qualcosa che è più vero di ciò che si è dissolto».