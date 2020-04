Il dispotismo occidentale

La Carta Costituzionale viene sospesa, ad esempio in Italia, senza che venga sollevata la benché minima obiezione, neppure da parte di chi è "garante" delle istituzioni, il presidente Mattarella. Divenuti delle semplici monadi anonime e isolate, i sudditi non hanno più nessuna "uguaglianza" da far valere, né diritti da rivendicare. È lo stesso diritto che smette di essere normativo e diventa già discrezionale, come la vita e la morte. Con il pretesto del coronavirus, in Italia abbiamo visto come si possano uccidere immediatamente ed impunemente 13 o 14 detenuti disarmati, dei quali non ci si preoccupa nemmeno di elencarne i nomi, né i loro eventuali crimini, tantomeno le circostanze in cui sono stati uccisi, e senza che di questo importi niente a nessuno. Si fa anche meglio di quanto fecero i tedeschi nella prigione di Stammheim. Almeno per i nostri crimini, dovrebbero ammirarci!

Non si discute più di niente, se non del denaro. E uno Stato come quello italiano si vede ridotto ad andare a mendicare dal sinistro ed illegittimo Eurogruppo i capitali necessari alla transizione dalla forma democratica a quella dispotica. Quello stesso Eurogruppo che nel 2015 ha voluto espropriare tutto il patrimonio pubblico greco, ivi compreso il Partenone, ed assegnarlo ad un fondo con sede in Lussemburgo, sotto controllo tedesco: perfino Der Spiegel definì allora i diktat dell'Eurogruppo come "un catalogo di atrocità" per mortificare la Grecia, e sul Telegraph Ambrose Evans-Pritchard scrisse che se si fosse voluta datare la fine del progetto europeo, la data avrebbe dovuto essere quella. Ecco, ora ciò è avvenuto. Rimane solo l'Euro, ma molto provvisoriamente.