Educare è la chiave per ripartire insieme: la diretta Facebook

Lettera dal fronte sociale/7. La verità? Ci dicevano di non mandare i malati delle Rsa in ospedale Lettera aperta del personale medico della Rsa di Melegnano in provincia di Milano gestita dalla fondazione Castellini: «Leggiamo articoli dove si parla dei "poveri vecchi" nelle Rsa, mentre ci stiamo prendendo cura di loro nel miglior modo possibile, attuando al massimo tutte le potenzialità delle cure. In questo momento, faticosissimo anche per noi, ci sentiamo isolati e dimenticati. Le istituzioni? Rispondano alle nostre domande»