Parola d'ordine: "Diffondiamo la solidarietà non il virus"

A lanciare l’azione di crowdfunding su GoFundMe è Carlo Marazzato che spiega nel lanciare l'iniziativa che vede tra i destinatari sia chi si occupa della salute nei territori piemontesi sia chi invece continua a preoccuparsi dei più poveri: «In questo momento di emergenza Coronavirus vogliamo aiutare e ringraziare chi è in prima linea anche se lontano dai riflettori: le realtà più periferiche di Piemonte e Valle d’Aosta che lottano per garantire anche i più basilari servizi di assistenza. Destinatari della raccolta sono le Asl di Alessandria, Aosta, Biella, Ivrea, Novara, Vercelli, e le AslTo5 per quanto concerne il Torinese. A loro destineremo il 90% dei proventi. Il restante 10% andrà alle mense solidali, in prima linea nella gestione dell’emergenza in corso, ma che rischiano di passare inosservate nella catena degli aiuti».

In particolare si tratta delle mense dei poveri: Mensa sociale dell’Associazione Don Luigi Longhi Onlus di Vercelli - Mensa sociale Tavola Amica della Caritas di Ivrea - Mensa sociale Tavola Amica della Caritas di Aosta - Mensa dei poveri di Torino del Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione Onlus di Don Adriano Gennari - Mensa sociale Tavola Amica della Caritas di Alessandria - Mensa sociale Il Pane Quotidiano di Biella - Mensa sociale dei Frati Cappuccini San Nazzaro della Costa di Novara.

Per garantire trasparenza è stato anche creato un Consiglio di garanzia (composto da: Domenico Carello, Emanuele Crozza, Matteo Fratini, Carlo e Mara Marazzato, Francesco Natalini, Maurizio Scandurra e Chicco Testa) che – si legge – “si occuperà di vigilare sulla distribuzione delle donazioni”.

All’appello si unisce anche il video musicale “Andrà tutto bene” parole e disegni di Roberto Amodè (che ha collaborato anche con il video musicale L’Albero – ne parliamo qui).