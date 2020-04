Se le parole degli alberi diventano poesia

Franco Pistono, vercellese 47 anni, sposato e padre di due bambini, ha scelto questa modalità comunicativa che gli è particolarmente congeniale, si occupa infatti di educazione ambientale e come linguaggio utilizza proprio la musica «diciamo che è nel mio background: ho studiato al Conservatorio e a Lettere, ma il mio interesse è sempre stato l’ambiente, la sua salvaguardia», ma non solo. «Rodari è il mio riferimento, come lo è per tutti quelli che si occupano di pedagogia e la sua “Grammatica della fantasia” ha un posto preminente nella mia biblioteca», continua Pistono che ammette «non vedevo l’ora di realizzare qualcosa che mettesse insieme questi miei interessi. E in queste settimane di lockdown, paradossalmente ho scritto questo testo. A spingermi l’idea di dare un po’ di luce in questi momenti bui».

Il proposito fin da subito è stato quello di mettere a disposizione di tutti il risultato del lavoro suo e degli amici che hanno curato la realizzazione del video. «La cosa strana è che è la prima volta che con Roberto Amadè che ha realizzato i bellissimi disegni facciamo una cosa insieme. È a disposizione di tutti sui social, lo abbiamo dedicato ai cuori sensibili ed è un antidoto a questi momenti difficili: è un dono che abbiamo voluto fare. Non ci sono diritti economici».

Un regalo che, insiste Pistono «ha il solo scopo di celebrare e richiamare l’importanza di immergersi corpo e anima nella natura. E per lavoro so che il genere di linguaggio scelto piace molto ai bambini, ma anche agli adulti».

Protagonista e voce narrante è proprio un albero che dialoga con noi umani. Senza andare a scomodare i mitologici Ent di Tolkien Pistono spiega che «l’albero è la memoria secolare. Nella tradizione è un simbolo di vita e di conoscenza. Io l’ho immaginato come un maestro». Un maestro che parla a un bambino, ma dialoga anche gli adulti: “voi bimbi che oggi giocate, domani sarete voi adulti. Piantateci ovunque a milioni, più verde la Terra è più pura” è l’invito dell’albero che chiude il suo messaggio a noi umani dicendo: “insieme saremo migliori, insieme noi siamo natura”.

L’Albero

Non siamo poi tanto diversi,

nasciamo per essere amici:

qui dove io ho chioma hai capelli

e dove tu hai piedi ho radici.

Sorridi e mi guardi confuso,

ho visto i tuoi nonni bambini,

appoggiati al tronco un minuto,

abbracciami e stiamo vicini.

Impara la storia del mondo

che un albero può raccontare:

pur fermo ho uno sguardo profondo,

pur quieto so farmi ascoltare.

Il vento dà voce ai miei rami,

sussurra il suo canto gentile,

tu dimmi: mi servono mani,

mi servon parole per dire?

Al fresco di queste mie foglie

riposa e respira la vita...

quest’aria che il cielo raccoglie

ti dono, sottile, pulita.

Vorrei tu piantassi altre piante,

vorrei lo faceste un po’ tutti,

voi bimbi che oggi giocate,

domani sarete voi adulti.

Piantateci ovunque a milioni,

più verde la Terra è più pura,

insieme saremo migliori,

insieme noi siamo natura.