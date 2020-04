Adozioni, per la prima volta sotto mille

Per quanto riguarda i minori, la classe di età più rappresentata è quella compresa tra i 5 e 9 anni, con una leggera prevalenza dei maschi (il 53%) sulle femmine. In tal senso nel 2019 si osserva che l’età media dei bambini adottati in Italia è di 6,6 anni – in linea con il 2018 ma in crescita rispetto agli anni precedenti – e risulta molto eterogenea in relazione ai diversi Paesi di provenienza. Il range dell’età media dei principali Paesi di provenienza oscilla in un ampio spettro che va dagli 1,6 anni dei bambini provenienti dalla Corea del Sud – unico Paese con età media sotto i tre anni - ai 12,4 anni di quelli bielorussi – unico Paese con età media sopra i 10 anni.

Poco più di un minore su due (52,7%) è stato adottato a seguito della revoca della responsabilità genitoriale dei genitori biologici. Una percentuale più bassa ma comunque significativa (36,6%) interessa invece i minorenni per i quali è indicato un più generico “abbandono”, mentre si scende fino al 6,3% nel caso in cui si sia verificata una rinuncia alla genitorialità da parte dei genitori biologici e ad un più marginale 2,3% dei minori adottati in quanto orfani.

Vi è infine un ultimo dato importante da sottolineare: l’elevato numero minori di portatori di uno o più special needs. Nel 2019 a fronte di 1.205 minorenni autorizzati all’ingresso in Italia 774 riguardano portatori di uno o più special needs: sono il 64,2% del totale, incidenza che è d’altro canto in calo rispetto al 70% registrato nel corso del 2018. «Questo dato – scrive la CAI – da un lato testimonia meglio di ogni altro la funzione sussidiaria dell’adozione internazionale, una valenza che l’istituto adottivo ha assunto nei fatti in modo sempre più marcato nel corso del tempo, dall’altro la centralità e l’importanza dei servizi territoriali nell’informare e supportare le famiglie adottive nel loro percorso». Ancor più di quanto registrato nell’anno precedente, gli special needs 2019 contano un’alta incidenza di minorenni adottati in età maggiore di sette anni che incidono sul totale degli special needs per il 65,9%: addirittura per il 37% degli special needs, essere sopra i sette anni di età era l’unica caratteristica “special” riscontrata e per un ulteriore 26,1% degli special needs, l’età era accompagnata dal fatto di essere parte di una fratria.

L’Italia, sottolinea il report CAI, a fronte di una popolazione sei volte inferiore a quella degli Stati Uniti d’America ha circa un terzo delle adozioni internazionali realizzate in quel Paese, e a sostanziale parità di popolazione con Francia e Regno Unito realizza in un anno rispettivamente due e quindici volte le adozioni internazionali decretate in quei Paesi. Nell’ultimo decennio l’Italia è – dopo il Canada - il Paese che ha conosciuto tra quelli a forte flusso di ingresso a scopo adottivo la minore riduzione nel periodo considerato, sebbene il calo risulti comunque rilevante con un decremento del 64,8%.