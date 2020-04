Aumentare il livello di igiene nei campi profughi in Grecia, come si fa se manca l’acqua?

«Siamo in contatto con l’Organizzazione nazionale per la salute pubblica per coordinare le possibili azioni, tra cui attività di promozione della salute e gestione dei casi per i residenti locali e i richiedenti asilo», aveva dichiarato la dott.ssa Hilde Vochten, coordinatore medico di MSF in Grecia, «ma dobbiamo essere realisti: sarebbe impossibile contenere un’epidemia in insediamenti di questo genere a Lesbo, Chios, Samos, Leros e Kos. A oggi non abbiamo visto un piano di emergenza credibile per proteggere e trattare le persone che vivono nei campi in caso si diffondesee un’epidemia».

Per tutti, ma soprattutto per i bambini vivere nei campi delle isole greche è un incubo: «Non hanno un’infanzia, un’istruzione, sono esposti alla violenza. Non hanno cibo e non sanno quando l’incubo finirà. Vedono la disperazione negli occhi dei loro genitori che a loro volta non sanno quando potranno offrire una vita dignitosa ai loro figli. Per tutti quelli bloccati qui il campo di Lesbo rappresentava l’ultima tappa di un percorso difficile verso una nuova vita». I bambini restano la categoria più vulnerabile: «alcuni non parlano, non dormono, non giocano, non mangiano. La violenza è all’ordine del giorno, hanno paura anche solo di andare in bagno: i bambini commettono atti di autolesionismo fino a tentare il suicidio. I traumi che hanno li portano a volersi togliere la vita. Ecco questo dovrebbe dare indicazioni sulla disperazione dei minori che vivono a Moria».

In Apertura: Campo profughi di Vathy sull'isola di Samos (gennaio 2020). Photo di: Valeska Cordier.

1Campo profughi di Moria, Peter Casaer

2Campo profughi di Moria, Anna Pantelia