Riapriamo gli spazi dell'educazione, prima di quelli della produzione!

Mai come oggi abbiamo bisogno che riaprano gli spazi educativi. Scuole aperte, ha spiegato il preside Angelo Lucio Rossi. Scuole che si calano nella comunità e le danno sostegno e, ha commentato Simone Feder, «si fanno carico della fragilità anche degli educatori».

Ecco perché il Terzo settore - ha commentato ancora Paoletti, ricordando come la Bottega del Terzo Settore abbia creato una vera rete sociale nelle Marche, una rete che oggi è stata di primaria importanza per affrontare la crisi - assume un ruolo primario nel formare, educare, creare quegli spazi di socialità senza i quali non potremmo affrontare le grandi questioni che ci stanno interrogando. L'educare, su tutti.

«Riapriamo le scuole o, meglio, riapriamo i bambini!». Prima ancora che le fabbriche, sono le scuole, i laboratori, i teatri, i centri di aggregazione e formazione che, con le giuste misure di sicurezza, devono riaprire. «Riapriamo i bambini! è la nostra richiesta», ha concluso Daniele Novare. «La crescita non si ferma, non possiamo mettere i ragazzi in stand by!». Questa è una priorità e, come tale, va messa in cima alla lista.

Ne discuteremo ancora. Lo faremo già giovedì prossimo 30 aprile, il verbo scelto è "Cooperare". Vi aspettiamo!