UnitiSenzaFrontiere per sconfiggere il Coronavirus

Sia in Paesi in cui sistemi sanitari di alto livello hanno subito il devastante impatto della pandemia, sia in quelli a basse risorse, già colpiti da conflitti, crisi pluriennali, povertà estrema, dove i sistemi sanitari sono precari o del tutto inesistenti, gli operatori di Msf hanno avviato specifiche attività contro il Covid-19 o hanno adattato i propri progetti per prepararsi ad affrontare l’epidemia.

In Italia (nella foto a Lodi), Spagna, Francia e Stati Uniti, o Paesi come la Siria, l’Iraq, Brasile e la Repubblica Democratica del Congo, ogni giorno medici, infermieri, logisti, promotori della salute e psicologi di Msf stanno supportando ospedali e centri di salute, formando gli operatori sanitari locali sulle misure per contenere il virus, e proteggendo persone vulnerabili in collaborazione con le diverse autorità sanitarie nazionali.

I fondi raccolti - specifica una nota dell'organizzazione internazoinale - serviranno ai progetti di Msfin tutto il mondo per l’acquisto di materiali medicali, dispositivi di protezione individuale per proteggere personale sanitario e pazienti, forniture di ossigeno, la riorganizzazione degli spazi ospedalieri per evitare i contagi, formazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni, oltre a tutte le attività necessarie per garantire il distanziamento sociale anche in luoghi sovraffollati come i campi rifugiati, a partire dalle distribuzioni di generi di prima necessità.

Le immagini sono fornite da Ufficio stampa Msf