Forza Italia: Terzo settore prioritario, il Governo cambi rotta

In effetti Conte ha definito il Terzo settore, “cuore pulsante del Paese”, ma poi nei fatti se ne è dimenticato…

Bisogna cambiare passo. Se la maggioranza vuole parlare con noi deve mettere in cima alle priorità il Terzo settore. Lo dico chiaramente: ci aspettiamo interventi nella conversione del decreto Liquidità e soprattutto nel decreto Aprile. Purtroppo anche nel discorso di ieri Conte ha messo in secondo piano alcuni temi centrali per il sociale: minori, disabili, scuola e, me lo faccia dire, sono stata molto delusa anche sul nodo della messa. Un divieto incomprensibile, naturalmente, nel momento in cui si rispettano le norme e le distanze di sicurezza.

Invece pare che il comparto delle scommesse di Stato sarà uno dei primi ad avere disco verde…

Che l’azzardo venga prima del Terzo settore è un’altra scelta che non condivido e non capisco. Mi sembra che alla base ci sia una questione culturale e di sensibilità.

A dire il vero, in questi primi due mesi di emergenza, anche la voce dell’opposizione sui temi del sociale e del Terzo settore è stata piuttosto flebile. Forse anche per voi è necessario un cambio di passo. Non crede?

Forse sì, siamo stati presi alla sprovvista anche noi. Ma il collega Antonio Palmieri e io stessa, le assicuro, non abbiamo mai smesso di interessarci a questo mondo. Ora però è necessario essere determinati. Ci faremo sentire.