Lunedì a Palermo lo sbarco dei 183 naufraghi a bordo della Rubattino

L’esperimento della Nave Rubattino come “nave da quarantena” con 183 naufraghi a bordo, tra cui 44 minori, sta per concludersi. Secondo fonti ufficiali raccolte da Vita è infatti previsto per lunedì al porto di Palermo lo sbarco delle persone precedentemente soccorse dalle due navi delle Ong Alan Kurdi e dall’Aita Mari e trasbordate sulla grande nave italiana tra il 17 e il 19 aprile.

Si conclude così il lungo viaggio per i naufraghi che erano stati soccosi il 5 aprile dalla nave della Ong tedesca e che nella nave italiana predisposta per la quarantena hanno ricevuto assistenza grazie al lavoro svolto dal personale della Croce Rossa Italiana.

Nei giorni scorsi il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale aveva sollevato delle perplessità sull'esperimento delle navi per la quarantena dei migranti, ma lo sbarco previsto a quarantena conclusa fa ora sperare il meglio per quelle persone già provate da un periodo di detenzione illeggittimo in Libia e che sognavano di mettere un piede in Europa.

Come avevamo già precendemente scritto migranti e personale sanitario a bordo della Alan Kurdi non sono risultati positivi al Covid-19.