Il Covid19 è la fine della nostra illusione dell’immortalità

Quelli nati dagli anni Sessanta in avanti hanno vissuto, almeno in Occidente, “il cinquantennio più felice della storia” e hanno nutrito la persuasione di essere in un mondo protetto da ogni intrusione grazie alla medicina, alla scienza e alla tecnica. «Oggi vediamo infranta questa grande “superstizione” e il virus mette in discussione ogni cosa. Abbiamo imparato che la vita sociale non è scontata, ma va custodita come una costruzione miracolosa a cui tutti concorrono», spiega don Giuliano Zanchi, teologo bergamasco, direttore scientifico della Fondazione “Adriano Bernareggi”. «Privata dei corpi e della relazione, della liturgia e della carità, anche la Chiesa è sembrata spiazzata e inizialmente senza un ruolo e senza una parola autorevole. Anche attraverso la rete (ci immaginiamo come sarebbe stata la pandemia vent’anni fa senza di essa?), la Chiesa delle parrocchie, dei preti e dei laici, anche a costo di molte vittime, ha messo in campo una intelligenza pratica e una prossimità capillare. Per non “sprecare” questa crisi, dovremo interpretare, lontano dalla retorica, il vero significato delle parole “coraggio” e “responsabilità”».