Piazza Duomo e fase 2, le parole per raccontarla

Sguardi

Prima di tutto loro, gli sguardi. Quello del papà verso il vuoto della piazza, disertata anche dai pochi piccioni presenti, rimasti vicino al monumento del re a cavallo. Quello di chiunque altro, me compreso, arriva nel maestoso piazzale e rimane fermo – chi per qualche secondo, chi per minuti – a osservare. Sguardi stupiti ma anche curiosi, di quella curiosità che vuole incrociare l’altro che passa accanto, perché “chissà cosa pensa, come vive questa pandemia”. Non glielo chiedi, ma lo pensi. E sono sguardi per una volta senza giudizi: ci si guarda nella nuova versione del “noi”, quello con le mascherine che nascondono la mimica facciale ma risaltano il valore degli occhi, quelli dell’ #andràtuttobene ma anche no. È una sensazione a pelle mai provata prima.

Qui e ora

Sembra che chiunque si affacci alla piazza e la attraversi abbia interiorizzato il concetto base della mindfulness, quel “qui e ora” che ti fa cogliere appieno il momento. Facendoti fare un passo alla volta. Passo lento, anche se vai di fretta: perché la fretta, in epoca Covid-19, è relativa, se non riguarda la tua condizione di salute. E passo faticoso: non è facile relazionarsi con questo nuovo modo di vivere, distanziamento e mascherine, ma è necessario. Tutti o quasi portano la protezione sul volto, homeless compresi. Qualche ciclista la tiene pronta all’uso sul collo, qualche anziano proprio non la porta: forse è troppo impegnativa da portare, fa venire il fiatone come se si stesse andando in bicicletta. Si guarda la situazione, si cerca di non giudicare, insomma. E funziona. Intervenendo, se c’è qualche situazione fuori luogo: un vigile richiama un giovane che andava evidentemente troppo veloce in galleria, e la cosa finisce lì. Garbatamente.