I ragazzi Asperger e la lotta al Coronavirus

Le professioni più ricercate nella lotta al Coronavirus si imparano a Scuola Futuro Lavoro, la prima in Europa per ragazzi con la sindrome di Asperger, ma inclusiva e aperta a tutti (con sede a Milano in via Ondina Valla 2, angolo viale Cassala 48/1).

La prima novità è il corso di Data Science. I Data Scientist sono esperti in grado di ricavare analisi da enormi quantità di dati. In questo periodo di emergenza sanitaria sono al lavoro per creare un'intelligenza artificiale per velocizzare la ricerca, facilitare la condivisione delle conoscenze nella comunità scientifica e accelerare lo sviluppo di farmaci adeguati e l’individuazione di un vaccino contro il Covid-19. L’ultima indagine, condotta dall’Harvard Data Science, ha messo in correlazione l’esposizione alle polveri sottili, in particolare le Pm 2.5 (le polveri di dimensione inferiore a 2.5 μm) e il tasso di mortalità del Coronavirus negli Stati Uniti. Studi che spiegherebbero la diffusione del virus nell’inquinata Val Padana. Nuove relazioni saranno ricercate dagli allievi di Scuola Futuro Lavoro.



Molto richiesti sono anche gli esperti di Digital Fabrication, la manifattura del futuro che porta avanti diversi progetti per l’health care, attraverso la creazione di ausili su misura e lo sviluppo di nuovi software. In particolare i ragazzi lavoreranno con OpenDot, fablab milanese con cui la scuola collabora, coinvolto nella realizzazione con la stampante 3d di mascherine per ospitare filtri antivirali efficaci per la protezione contro il Covid-19 (http://www.datamanager.it/2020/03/covid-19-mascherine-stampate-in-3d-per-la-tutela-degli-operatori-sanitari/)