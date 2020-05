Così i bambini con disabilità sono tornati allo Spazio Gioco

I bambini sono tornati. Il 70% di quelli in carico a L’abilità prima del lockdown ha risposto affermativamente alla proposta di tornare allo Spazio gioco, al Centro diurno e allo spazio Agenda Blu, per bambini con autismo.

L’abilità è un’associazione milanese che si occupa di servizi e progetti innovativi per i bambini con disabilità e le loro famiglie. Il suo tratto distintivo è il pensare che il gioco sia un diritto essenziale del bambino, anche quando c’è una disabilità. I suoi servizi, complessivamente, garantiscono una presa in carico a 200 bambini: si va dallo spazio gioco all’educativa scolastica, dal centro diurno agli interventi di sollievo. C’è anche una comunità che accoglie 9 bambini con disabilità gravissima, rimasta sempre aperta durante il lockdown. «Il fatto di aver tenuto aperto un servizio così importante in un periodo così difficile ci ha fatto probabilmente entrare più facilmente nella dimensione della “fase due”, perché le procedure e i protocolli che abbiamo pensato per la comunità sono stati il punto di partenza per immaginare una fase due anche per gli altri servizi», afferma Laura Borghetto, presidente dell’associazione L’abilità. Nemmeno gli altri servizi in realtà si sono mai fermati, nel senso che i coordinatori hanno sempre lavorato full time e tenuto un rapporto spesso quotidiano con tutte le famiglie, attivando tutti i servizi a distanza che si potevano attivare: un’attività motoria da fare, una storia in linguaggio di CAA, una proposta per non perdere le competenze acquisite, come la manipolazione o l’infilare perle… «Proposte importanti perché pensate su misura per quel bambino in quella situazione, con un pensiero di cura per i bambini ma anche per i genitori», sottolinea Borghetto.

È proprio nel confronto di équipe nel tessere questo filo di contatto, che piano piano è emerso - prosegue Borghetto - «il bisogno di tornare ad attività in loco: perché il coordinatore sente che la famiglia è preoccupata, raccoglie i racconti di peggioramento dei bambini e si rende conto che l’attività a distanza può avere una sua finalità ma sicuramente non è sostitutiva di quella in presenza… C’era il senso di perdere tempo prezioso per il bambino. Sentivamo ad esempio l’angoscia delle famiglie rispetto all’educativa scolastica non attivata o attivata tardi: i nostri dati dicono che è stata attivato solo il 16% del monte ore di tutta l’assistenza educativa scolastica che noi eroghiamo. Il passaggio è stato graduale, all’inizio anche gli operatori avevano paura del contagio e preferivano la modalità di lavoro a distanza, ma a un certo punto è stato chiaro a tutti che dovevamo riaprire. Anche prima di avere indicazioni specifiche».