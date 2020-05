Pandemia e volontariato, tante le novità in Lombardia

La pandemia coincide con un passaggio storico destinato a trasformare le regole del nostro vivere comune e del nostro essere società. Il Covid-19 ha colpito duramente la regione Lombardia, mettendo a dura prova le strutture ospedaliere, il personale medico, l’intera popolazione, e presentando un conto altissimo in termini di vite umane. Le realtà del terzo settore e del volontariato si sono trovate a fronteggiare un’emergenza che da sanitaria è divenuta ben presto anche sociale. Per questo oggi siamo obbligati a ripensare approcci e modelli di intervento, in uno scenario socioeconomico che sappiamo già essere con ogni probabilità il più difficile dai tempi della Seconda guerra mondiale. Ci è sembrato importante quindi dare vita, con la collaborazione di CSVnet, a una ricerca per comprendere ciò che è accaduto in questi mesi alle organizzazioni e agli enti di terzo settore, e per capire quali idee iniziano a circolare per immaginare una possibile ripartenza.

LA METÀ DELLE ORGANIZZAZIONI È RIMASTA ATTIVA.

Al questionario hanno risposto 1.062 enti, il 92% dei quali di tipo associativo: in massima parte si tratta infatti organizzazioni di volontariato (55%), seguite da una importante componente di associazioni di promozione sociale (27%) e, in percentuali minori, altri tipi di associazioni, cooperative, enti filantropici, imprese sociali, società di muto soccorso, reti associative, enti religiosi, ecc. La metà delle realtà censite ha dichiarato di avere svolto attività anche durante i mesi più difficili dell’emergenza, offrendo in prevalenza servizi di consegna di beni di prima necessità come cibo e farmaci, compagnia e vicinanza telefonica e telematica, educazione a distanza, ma anche raccolte fondi, trasporto sociale e volontariato sanitario.

ATTENZIONE PER LE FASCE A RISCHIO E NUOVE ATTIVITÀ.