Reddito di Emergenza: da oggi si può presentare domanda

Reddito di Emergenza e sostegno per gli autonomi: «il Governo non aspetti un giorno di più» Dalle parole ai fatti, senza perdere altro tempo: un modo concreto per celebrare il Primo Maggio. L’ASviS e il ForumDD chiedono l’inserimento nel Decreto in preparazione di strumenti in grado di proteggere tutti, con risposte mirate in funzione dei bisogni effettivi