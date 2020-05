Dopo Covid-19 e lo sterminio dei nonni, l'Italia dica basta alle strutture segreganti

Di RSA, delle morti che si sono succedute, di anziani... oggi non parla più nessuno, dopo giorni in cui erano al centro di tutta l'attenzione mediatica e politica: cosa possiamo dire, con un po' più di distanza? Cosa non ha funzionato? Che nodi sono venuti al pettine?

Da un punto di vista più generale, il pettine dell’emergenza ha intercettato il nodo dei nodi. L’emergenza, infatti, ha prima di tutto evidenziato come le politiche sociali e sanitarie pubbliche siano fondamentali per la coesione e la sicurezza sociale di una comunità democratica. Ricordo che, finché le terapie intensive non hanno pressoché saturato i posti-letto disponibili, il discorso pubblico trasudava ancora della retorica dei tagli e del contenimento della spesa pubblica, che ci domina ormai da molti anni. Dopo Covid-19, dai comodi salotti televisivi in cui vivono sicuri, i predicatori dell’austerity potranno ancora ossessivamente ripetere ai cittadini italiani che lo Stato sociale è un peso inutile e antiquato? Per quanto riguarda poi le morti silenti, nel Paese, le morti Covid e para-Covid di anziani e disabili sono notiziabili solo nel momento in cui viene avviata una nuova indagine da parte della magistratura. Non mi stupisce, succede normalmente così anche nei casi di abusi, maltrattamenti e violenze nei confronti di queste persone. In qualche modo, in Italia, la magistratura penale supplisce alla magistratura morale: la coscienza giudiziaria si attiva prima della coscienza civica. Ma questo, purtroppo, è solo il sintomo dello statuto sociale che attribuiamo ad anziani e disabili. È una questione culturale. Senza illusioni, in questo Paese determinate tipologie di persone, anziane e/o con disabilità, sono ancora largamente pensate come parte di un’umanità minore: degli inadatti, dei quasi-adatti o degli ex adatti. In sostanza, persone alle quali non è mai riconoscibile la piena cittadinanza o persone considerate come reduci della cittadinanza, e per questo sacrificabili prima di coloro che occupano il centro della cittadinanza sostanziale. In questo senso, lo stato di emergenza si è solo rivelato un piano di emergenza, una superficie di visibilità: tramite la morte fisica, ha messo in evidenza la morte sociale che ordinariamente colpisce una consistente frazione di nostri concittadini anziani e/o con disabilità, nell’indifferenza collettiva.