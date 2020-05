L'equilibrio psicologico di bambini e famiglie durante e dopo il lockdown

La doppia chiusura delle scuole e dei ragazzi in casa per tre mesi è un evento straordinariamente complesso e difficile. Non si tratta solamente degli eventuali segni dolorosi psicologici emersi, ma anche del senso esistenziale ed emotivo che bambini e ragazzi danno a questi eventi, sia nei segni negativi emersi sia nelle doti di resilienza. Anche i genitori hanno vissuto con difficoltà questa fase, sia per la crisi del lavoro, sia per il confinamento, sia per un rapporto con i figli per i quali spesso sono stati tramite attivi con la scuola. Una riscoperta di dialogo ma anche un impegno faticoso.

Sono stati questi i temi al centro della puntata odierna dei Dialoghi di Vita.it e Telefono Azzurro del giovedì “Ripartiamo dai bambini e dagli adolescenti”