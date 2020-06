Antonella Ferrari: «Il mio progetto? Colorare il mondo della disabilità»

Se per tutti i mesi di lockdown dovuti all’emergenza sanitaria sono stati duri, per lei e per le persone con patologie autoimmuni lo sono state un po’ di più. Lei è Antonella Ferrari, attrice, scrittrice, madrina di Aism ed essa stessa affetta da Sclerosi multipla. In questo periodo ha dovuto fare più attenzione di altri, ma a sentirla in questi giorni di ripresa, a colpire è la determinazione che emana. A pesarle di più in questo periodo è l’essersi ritrovata «con una fetta di lavoro praticamente scomparsa: teatri fermi, studi televisivi chiusi ed eventi sospesi. Per fortuna che ho una rubrica su “Chi” per la quale già lavoravo da casa… » osserva.

Un tempo sospeso. Nei mesi di lockdown erano previste anche alcune repliche dello spettacolo “Più forte del destino. Tra camici e paillette. La mia lotta alla sclerosi multipla” tratto dal libro pubblicato nel 2012 da Mondadori (ne avevamo scritto qui). «In questo periodo di fermo obbligato ho riflettuto molto su una mia passione, che è un po’ il mio tarlo da qualche anno: creare una linea di stampelle decorate come le mie. In pratica vorrei trasformare un ausilio ortopedico in un accessorio», confessa Antonella Ferrari. Che rivela: «Io personalmente ne ho diverse: glitterate, con i fumetti, di diversi colori, con i fiori… le abbino ai vestiti, al mio umore. Me le faccio fare apposta».