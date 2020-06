Le persone con disabilità nel Piano Colao

Ci sono parole, nel “Piano Colao” per la ripartenza dell’Italia, che sono del tutto inedite in documenti ufficiali di tale portata. Ci sono per esempio le persone «rese vulnerabili», espressione che indica che è la società ad aver creato le vulnerabilità che le hanno colpite. Si parla poi del «beneficiario del progetto che da oggetto di intervento deciso da altri diventa soggetto della progettazione, a cui partecipa di diritto perché riguarda la sua vita». C’è anche scritto che «per costruire un‘Italia capace di uscire dalla pandemia», «rispettare i diritti delle persone con disabilità è una convenienza per tutti». Grande era l’attesa per questo documento di indirizzo “Iniziative per il rilancio - Italia 2020-2022”, dopo una “fase 1” che aveva inizialmente dimenticato le persone con disabilità, dal momento che nel comitato di esperti il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva voluto anche Giampiero Griffo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Ma cosa prevede il rapporto per le persone con disabilità? I punti dedicati sono tre, ma – sottolinea subito Griffo - «tutte le proposte di questo documento sono impregnate dai principi di mainstreaming, accessibilità universale, superamento di diseguaglianze e discriminazioni». Le tre azioni specifiche sono quelle suggerite ai numeri 82, 91 e 93 delle schede di lavoro.

Il numero 82 riguarda l’inclusione degli studenti con disabilità e indica l’obiettivo di «rafforzare i processi e gli strumenti di inclusione degli studenti con disabilità con soluzioni immediate per garantire l’accessibilità delle piattaforme comunicative e di relativi contenuti, i sostegni educativi in presenza, le dotazioni strumentali per le famiglie che ne siano prive». Il documento rileva senza mezzi termini che «la chiusura delle scuole ha penalizzato fortemente i 250.000 studenti con disabilità, che nella maggioranza non hanno usufruito della formazione a distanza, in particolare gli studenti con disabilità intellettiva e relazionale». La didattica a distanza «ha limitato l’accesso a questi studenti, senza la capacità di trovare soluzioni appropriate di attenzione a loro e alle loro famiglie» e ha evidenziato pertanto «la necessità di regolamentare l’accessibilità delle piattaforme telematiche, definire soluzioni flessibili di educazione domiciliare, sostegno alle famiglie, interventi per programmare il prossimo anno scolastico e per garantire un utilizzo appropriato del personale insegnante ed educativo». Sette le azioni specifiche indicate, «soluzioni inclusive immediate e per il prossimo anno scolastico», fra cui la definizione di standard minimi obbligatori per le scuole per quanto riguarda la strumentazione elettronica per la formazione a distanza; la fornitura gratuita di strumenti informatici (devices e banda-larga) per le famiglie sprovviste; una serie di interventi nella riapertura del prossimo anno scolastico su trasporti, DPI, arricchimenti dei PEI, frequenza in presenza, accompagnamento educativo a domicilio.