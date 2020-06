Ancora un naufragio a largo della Libia: 15 i morti

Non chiamiamola didattica a distanza ma didattica d'emergenza. Ridateci la classe Sulla DaD prendono parola tutti tranne i bambini e i ragazzi. Se c’è una cosa evidentissima che ci restituiscono gli studenti in questi giorni è quanto la prossimità, lo stare nella stessa classe, sia il fondamento per andare lontano e aprirsi al mondo