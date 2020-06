Europa cieca e sorda nei confronti di chi continua a morire nel Mediterraneo

Da quel 25 agosto 2014 quando la nave Phoenix è salpata dal porto di Malta, Moas (Migrant Offshore Aid Station) la prima organizzazione internazionale non governativa che ha intrapreso operazioni di ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo non ha mai smesso di assistere le popolazioni più vulnerabili nel mondo. Dopo aver salvato 40 mila vite umane nel Mediterraneo centrale tra il 2014 e il 2017, ha concentrato parte della propria attività in Bangladesh per assistere oltre 90 mila rifugiati Rohingya. E dal 2019 spedisce in Yemen aiuti nutrizionali e farmaceutici alle comunità colpite da guerre e carestie. Regina Catrambone, la cofondatrice e direttrice di Moas, intervistata da Vita ci guida attraverso i progetti presenti e futuri della prima Ong che ha fatto del soccorso in mare la sua vocazione. Con uno sguardo attento a quel mare che continua ad inghiottire vite umane e con centinaia di migliaia di persone che continuano a bussare alle porte di «un’Europa che rimane cieca e sorda». Persone in fuga dall’inferno libico «dove uomini, donne e bambini sono stipati da mesi o addirittura anni senza nessuna dignità umana». Davanti a questo scenario che continua a ripresentarsi la soluzione per Moas non può che essere quella di vie sicure e legali. Ricordandoci che «Da soli non si va da nessuna parte».

Moas è stata la prima Ong che ha fatto del soccorso in mare la sua missione. Come guarda oggi le stragi del Mediterraneo e le partenze di migliaia di esseri umani che, nonostante le politiche, non si arrestano?

«Dall’inizio del 2020 a oggi sono state 20.846 le persone migranti che hanno raggiunto l’Europa attraverso il Mediterraneo. Secondo i dati del Viminale, dal 1 gennaio al 1 di giugno 2020 i migranti sbarcati in Italia sono 5.119, di cui 1654 nel solo mese di maggio. Questi numeri dimostrano come le persone più vulnerabili continuano a cercare una via di fuga, affidandosi a spietati trafficanti di esseri umani e rischiando la vita in mare. Seppur nel pieno dell’emergenza pandemica da Covid19, i viaggi della speranza non si sono mai fermati, sia nel Mediterraneo Centrale che nell’Egeo. In Libia le condizioni sono terribili. Centinaia di persone sono stipate da mesi o addirittura anni senza nessuna dignità umana. L’introduzione di misure restrittive per rallentare la diffusione dei contagi, in una situazione di conflitto, risulta quindi poco efficace soprattutto tra gli sfollati interni e i circa 700.000 migranti e rifugiati presenti in Libia. Gli spazi in cui le persone migranti vengono detenute in condizioni tragiche e disperate rischiano di trasformarsi in focolai di contagio. Nei campi sovraffollati e nei centri manca un accesso adeguato all’assistenza medica, all’acqua pulita e a servizi igienico-sanitari. Il Paese, come lo Yemen e la Siria, oltre ad avere un sistema sanitario strutturalmente impreparato nell’affrontare l’epidemia, è devastato da una guerra che non conosce tregua. I pochi ospedali ancora attivi nell’ultimo periodo hanno subito i pesanti attacchi dei bombardamenti. Nonostante l’appello delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco per facilitare il contrasto al Covid19 gli scontri si sono intensificati nelle ultime settimane. Anche in Siria il rischio che la pandemia si propaghi potrebbe far precipitare il Paese in una drammatica catastrofe. Il conflitto siriano, che dura ormai da oltre 9 anni, ha causato la distruzione del 50% delle strutture sanitarie e la mancanza di medici e del personale sanitario, che hanno perso la propria vita sotto le macerie o che sono stati costretti ad abbandonare il Paese. Lo scenario peggiore è quello che si prospetta per la regione di Idlib, nel nord-ovest del Paese, dove ancora i combattimenti non accennano ad avere sosta, e all’interno dei campi profughi, dove a causa del sovraffollamento e delle scarse condizioni igieniche, è impossibile adottare misure di distanziamento sociale per il contenimento del contagio per centinaia di migliaia di persone. Una situazione che peggiora di giorno in giorno a causa della chiusura delle frontiere e dell’accesso limitato all’interno dei campi degli operatori umanitari per fornire beni di prima necessità e servizi per l’igiene personale. A ciò si aggiungono le sanzioni internazionali che gravano sul Paese e che impediscono l’approvvigionamento di beni alimentari e di farmaci.Nonostante la più ampia diffusione del Coronavirus in Europa, le drammatiche situazioni di questi Paesi non lasciano alcuna alternativa alla fuga. Intanto la situazione nel Mediterraneo si fa sempre più complessa e le chiusure dell’Europa diventano sempre più nette. Le persone migranti continuano a bussare alle porte dell’Europa che rimane cieca e sorda invece di tutelarne i diritti fondamentali e, al tempo stesso, di limitare il numero di nuovi contagi. Nessuno dovrebbe morire in mare in cerca di salvezza. Per questo motivo Moas crede che una delle soluzioni a medio-lungo termine sia l’implementazione delle vie sicure e legali per l’accesso in Europa».