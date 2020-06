Una nuova forma di coesione sociale

Nel mezzo della pandemia, in una piazza San Pietro straordinariamente spopolata e spogliata dal virus, Papa Francesco ha presentato questo periodo duro degli uomini, questo kronos, come una tormenta che ha investito tutte le donne e gli uomini del mondo. Una tormenta terribile, acque infuriate in cui, ha detto il pontefice, “nessuno si salva da solo”. Il senso dell’appello per la Ricostruzione di un Welfare a misura di tutte le persone e i territori appare come un genuino tentativo di donne e uomini che provano a costruire un’arca per affrontare la tempesta. Un’arca in cui provare a mettere in salvo gli ultimi ed i più fragili. Entrano in questa arca i detenuti, gli anziani, i disabili, le persone disoccupate, i giovani disorientati, le donne violate, i giocatori patologici, i bambini allontanati dalle scuole, le madri, i padri, i figli, ma anche le terre abbandonate e violentate, i fabbricanti di pace, gli economisti, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori del welfare.

Cosa c’è di nuovo in questa alleanza? Il tentativo di rispondere ad una chiamata inedita della storia e la speranza che le separazioni e le disuguaglianze del “mondo di prima” siano travolte, almeno in parte, dalla tormenta. Nei 7 position paper la società civile prova a tracciare nuove forme della coesione sociale e dell’ecologia integrale: cambiare i territori a partire dagli ultimi, non per gli ultimi, ma a partire dalla loro straordinaria spinta al cambiamento.