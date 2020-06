Franco Arminio, poeta e paesologo: «I piccoli paesi sono la nostra grande opportunità»

E allora, la politica da un lato e i consumatori con le loro scelte e i loro comportamenti dall’altro, possono creare occasioni di lavoro nei paesi, nelle campagne. «Ci sono i paesi: sfruttiamo il loro patrimonio» è il suo appello. Per questo ritiene la necessità di ricondurre le persone ai paesi. Molti servizi negli anni nei paesi sono "crollati" ma allo stesso tempo i paesi sono pieni di bellezza: si tratta di luoghi ambivalenti. Allo stesso tempo, il poeta social non demonizza la città: occorre prendere il buono dai paesi e dalle città, ma anche favorire il ritorno in vita dei paesi attraendo persone dalle città. «L'Italia è bella con le sue differenze: ci vuole Milano e ci vuole Bisaccia», chiosa per sostenere l'importanza nel nostro Paese di entrambe le comunità: quella metropolitana e quella più ristretta.

Rivitalizzare mestieri antichi con l’utilizzo del digitale e della tecnologia, inoltre, è un altro aspetto che egli evidenzia, e sottolinea anche come grazie ai social network la poesia sia rinata e abbia ritrovato nuova linfa. In questa intervista, infine, Arminio ci spiega come lui è riuscito a intrecciare poesia, formaggio pecorino e social media rivitalizzando il vecchio uso del baratto. Scoprite come ha fatto...