Anziani non autosufficienti cercano politici ambiziosi

Oggi invece l’assistenza agli anziani non autosufficienti torna nell’agenda politica nazionale. Anche con più fondi.

Il decreto Rilancio di maggio sostanzialmente raddoppia i fondi destinati all’Assistenza domiciliare integrata (Adi) di titolarità delle Asl, aggiungendo 734 milioni di euro per il 2020, rispetto ad una spesa annua complessiva di 1,5 miliardi. Molto probabilmente questo incremento di fondi, previsto intanto per l’anno in corso, sarà reso strutturale. Poi l’Italia alla fine credo aderirà al Mes, e quindi vi saranno 36 miliardi per la sanità ed è ragionevole attendersi che una parte non trascurabile di queste risorse andranno agli anziani non autosufficienti. In generale, l’impressione è che stiamo entrando in una fase segnata da una crescita delle risorse destinate al settore. Si tratta però di un settore che ha un grande bisogno di progettualità oltre che di investimenti.

Perché lei afferma che però i soldi non bastano e che c’è bisogno di progettualità?

L’esempio della domiciliarità lo fa capire molto bene, credo. Pure in uno scenario segnato da notevole eterogeneità territoriale, alcune problematiche sono piuttosto diffuse. Innanzitutto, l’Adi è concentrata esclusivamente sull’erogazione di specifiche prestazioni infermieristico-mediche, interventi per il soddisfacimento di determinate necessità sanitarie, sovente in assenza di una risposta più articolata alle varie esigenze causate dalla non autosufficienza dell’anziano, che - come chiunque sia stato coinvolto sa - sono ben più ampie ed articolate. Inoltre, nei servizi domiciliari comunali è diffusa la considerazione del disagio socio-economico quale criterio per ottenerli. Perlopiù la non autosufficienza non basta per poterli ricevere: sono utilizzati, invece, soprattutto per rispondere a situazioni la cui complessità non dipende solo da questa condizione ma anche dalla presenza di problematiche dell’anziano legate a reti familiari carenti e ridotte risorse economiche. Se mettiamo insieme questi due aspetti, la logica clinico-sanitaria di un servizio e quella socio-assistenziale dell’altro, cogliamo l’assenza di una centratura sulla non autosufficienza e le molteplici esigenze ad essa correlate. Infine, non possiamo non citare il debole riconoscimento della demenza: negli ultimi 15 anni il profilo degli anziani non autosufficienti è andato sempre più in quella direzione, ma al di là delle sperimentazioni e degli sforzi di alcuni territori, adeguate risposte ancora mancano.

Quindi se i soldi verranno spesi per replicare le risposte attuali, non abbiamo risolto il problema.

Se l’esito della rinnovata attenzione tributata ai servizi domiciliari consisterà nel reiterare fedelmente ma su più ampia scala, grazie ai maggiori finanziamenti, le criticità attualmente esistenti, sicuramente un maggior numero di anziani verrà seguito a casa propria ma, altrettanto certamente, si sarà persa un’occasione fondamentale per rendere più adeguate le risposte ai loro bisogni. Questo ragionamento vale per tutto il settore del Long-Term Care.