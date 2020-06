I patti educativi di comunità? Non siano una comunità educante monca

Le esperienze non mancano. Basta guardare il blog Percorsi con i Bambini, che racconta i 356 progetti in corso per il contrasto alla povertà educativa finanziati dall’apposito e innovativo fondo frutto di un’intesa fra fondazioni bancarie, governo e terzo settore: gli interventi coinvolgono quasi mezzo milione di bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie e circa 6.600 organizzazioni tra realtà del Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Un osservatorio di tutto rilievo. «La nostra esperienza ci dice una organizzazione complessiva della didattica che si apra alla comunità locale, a competenze e attività esterne organizzate in modo non estemporaneo arricchisce l’offerta educativa. Tutti i progetti prevedono una valutazione d’impatto e tutti ci restituiscono l’evidenza che quando un territorio investe sulla comunità educante, i progetti hanno una marcia in più», dice Simona Rotondi, responsabile per le attività istituzionali dell’impresa sociale Con i Bambini. «Seppur in progress, la nostra esperienza dimostra quanto il Terzo settore sia formidabile nel promuovere la cultura dell’educazione e senza queste la scuola non avrebbe gli stessi risultati. Per questo sia nella rimodulazione dei progetti per effetto del Covid19 sia nei nuovi bandi, a cominciare da quello sullo 06 che uscirà a luglio, prenderemo molto in considerazione il futuro della scuola, l’outdoor education e una reale collaborazione con le associazioni. Anche in questi mesi abbiamo rivisto molti progetti con il Terzo settore che ha fatto formazione per gli insegnanti sulle competenze digitali». Ecco allora la sorpresa nel leggere di "patti educativi di comunità" esemplificati da quei due soli ambiti, gli spazi da dare e i volontari per la sorveglianza: «Sarebbe un grande passo indietro rispetto al lavoro fatto in questi anni, una comunità educante monca. La comunità educante invece è uno degli strumenti che più di tutti sta dimostrando di avere impatto e che dovrebbe essere lo strumento di eccellenza per la scuola post Covid».

Ad aprile Franco Taverna, segretario generale di Fondazione Exodus, si era fatto promotore di un appello sottoscritto da diverse realtà del Terzo settore, per chiedere alla ministra Azzolina una alleanza organica tra istruzione e educazione, tra funzione didattica e relazione educativa, in particolare nella scuola del primo ciclo, che si traducesse nella presenza nelle scuole di educatori. «Il testo sancisce una novità anche, l’idea che la scuola sia aperta al territorio e con i patti educativi di comunità interagisca con esso. Si riconosce che ad essere formativo non è solo quello che sta solo nelle mura della scuola. Questo è da sottolineare positivamente», dice oggi Taverna. «L’appello nostro però era a rendere strutturale l’attenzione alla dimensione educativa, che deve fare parte del percorso scolastico: la novità deve andare in quelle direzione, non di mero supporto e custodia dei ragazzi, quello sarebbe uno svilimento della funzione del terzo settore. Voglio mantenere l’apertura ad una lettura positiva e in ogni caso ci sono alcune ore per aggiustare la rotta».