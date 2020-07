Atteso trasferimento dei naufraghi soccorsi da Ocean Viking su Moby Zaza

Il Covid non ferma le partenze dei migranti: 8 positivi dopo lo sbarco di Mediterranea ad Augusta Quarantena predisposta per l'equipaggio della Mare Jonio e per i 43 migranti che ora si trovano in un centro di accoglienza del Siracusano. Lo sbarco di Mediterranea avvenuto ieri ad Augusta con la grande assenza del coordinamento del Gicic guidato dal commissario Carlo Parini. Rimangono fermi in mare i 180 naufraghi soccorsi dalla Ocean Viking. Servono soluzioni immediate che garantiscano la sicurezza sanitaria e il soccorso in mare