Bilal, che dalla nave quarantena voleva raggiungere a nuoto l'Europa

Di Bilal oggi conosciamo il nome e la sua giovane età, non 28, ma 22 anni, l’età in cui si crede che tutto è possibile, probabilmente anche raggiungere a nuoto quella costa che dalla grande nave con Gatto Silvestro, Titti e Willy il Coyote dipinti sulle fiancate appariva non poi così irraggiungibile.

Sulla sua morte di Bilal sappiamo poco, se non che la sua cabina fu trovata sottosopra dagli operatori della Croce Rossa e il suo corpo ritrovato dai sommozzatori della Guardia Costiera che quella mattina del 20 maggio lo hanno riportato da morto nel molo del porto di Porto Empedocle. Il giorno successivo alla morte del ragazzo ci furono proteste a bordo e 14 ragazzi tunisini furono lasciati sbarcare per evitare altre tensioni all’interno della nave.

Oggi Bilal ha un volto e una storia da raccontare grazie alla ricostruzione di Borderline Sicilia che con l’associazione Terre Pour Tous si sono messi in contatto con i familiari del ragazzo. «Vogliamo capire cosa è successo, perché Bilal non c’è più», chiede la sorella quanto mai provata dal dolore. I familiari hanno appreso della morte del ragazzo attraverso dei connazionali tunisini che erano partiti con lui. Adesso sperano di riportare il corpo in patria, ma prima vogliono capire perché Bilal è morto e sono pronti ad agire per vie legali.