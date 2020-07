Sapelli: «Il popolo si è rimesso in marcia e sta facendo tramontare il populismo»

Lei è rimasto piacevolmente colpito dal Ministro della Salute. Perché?

Speranza è un bravo ragazzo. Fa piacere vedere che ci sono ancora dei civil servant, che cercano di mantenere un certo status. Lui sa, glielo hanno insegnato alla scuola politica da cui proviene, che se sei ministro lo sei di tutti e rappresenti sempre la nazione. Non solo una parte. È il concetto di sovranità nazionale che altri usano stupidamente in chiave sovranista. Speranza ha questo aplomb, come lo ha lo stesso Gualtieri. Non è un caso che vengono entrambi dalla tradizione comunista. Un altro che interpreta benissimo questo ruolo è Guerini. Lui è stato segretario di Forlani e rappresenta la migliore tradizione democristiana. Vuol dire che i partiti erano una grande scuola. Questo va detto. Queste figure sono il frutto dei grandi partiti storici di massa.

Anche la Lega però è stata un partito della prima repubblica...

La Lega avrebbe potuto diventare un partito di questo tipo. Ha perso una grande occasione. Un possibilità definitivamente archiviata con il Papeete. Matteo Salvini sulla lunga distanza non tiene questo passo istituzionale. Ma potrei dire di più...

Cioè?

Che al contrario della Lega tanti esponenti di Fratelli D'Italia hanno questo passo. La stessa Giorgia Meloni. Alleanza Nazionale aveva le radici nel MSI, un'altra grande scuola politica, al netto delle opinioni

È stata tangentopoli quindi a spazzare via queste scuole politiche?

Certamente ha contribuito. Ma non è bastata. È un lungo percorso. Oggi a farla da padrone è il modello Macron, che si è imposto anche in Italia con Conte. Un modello che disgrega i partiti e non costruisce una classe dirigente. Forse però questa deriva si sta interrompendo

Come mai?

Ho letto quello che ha detto Marco Revelli sugli stati popolari dei braccianti. Sono molto d'accordo con lui. Quello non è populismo è popolo. Ho seguito quella manifestazione ed è stata più istituzionale degli Stati Generali dell’Economia a Villa Pamphili di Conte. Un'operazione di marketing in cui i corpi intermedi sono stati trattati male. Con i braccianti c'è stata una vera assemblea generale. Questo è uno dei tanti spiragli che mi fanno ben sperare

Ce ne sono altri?

Bé il caso Palamara è un altro segnale. Questa crisi della magistratura è positiva, potrebbe scaturirne un nuovo equilibrio istituzionale che era completamente andato in pezzi alla fine della prima repubblica.

E tutti questi segnali in cosa la fanno sperare?

Sono fiducioso perché vedo che ci sono tanti buoni propositi che vengono dalle classe popolari e dai lavoratori. Vedo che la vecchia talpa marxiana ha ricominciato a scavare. Il popolo si è rimesso in marcia. C'è voglia di auto rappresentazione. Di vera politica.