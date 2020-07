Colombia, primo paese d'origine per le adozioni nel lockdown

Sono 217 le autorizzazioni all'ingresso rilasciate nel primo semestre del 2020, corrispondenti a 269 minori. Un decremento, rispetto al primo semestre del 2019, che «va in larga parte imputato all'emergenza sanitaria in corso, che ha comportato un rallentamento delle procedure di adozione da parte di molti Paesi di provenienza», afferma la CAI. Sfiorano le 3mila le procedure pendenti (diversamente dall'anno scorso, in questo report la CAI ha escluso le procedure sospese) al 30 giugno 2020. Rispetto ai paesi di origine, in 36 casi abbiamo la Colombia, in 34 l’India, in 21 la Federazione Russa, in 14 (rispettivamente) Ucraina e Ungheria. Gli enti con cui sono state concluse più procedure, in questo primo semestre, sono Cifa (17), Spai (15), GVS (13), Aibi e International Adoption (entrambe a 11). Qui i report pubblicati dalla CAI, per ente e per Paese.

Photo by Jonny James on Unsplash