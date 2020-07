Sla e vacanze accessibili, torna La Terrazza “Tutti al Mare!”

L’emergenza Covid-19 non ha fermato la voglia di mare. Anche se un po’ dappertutto ha condizionato l’avvio della stagione balneare 2020. Così, anche La Terrazza “Tutti al Mare!”, la prima spiaggia attrezzata per persone affette da Sla, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità ha dovuto adeguare le sue strutture per poter aprire la via al mare in modo accessibile e gratuito per tutti.

La struttura, giunta quest’anno alla VI stagione, è stata realizzata dall’associazione salentina 2HE, all’interno del progetto nazionale “Io posso” su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca a Melendugno (Bandiera Blu e 5 Vele di Legambiente e Touring Club) ha il sostegno di Città di Melendugno, Polizia di Stato, Asl Lecce e Aisla.

Dopo aver realizzato lo scorso anno un +4% di presenze (310 ospiti nella stagione 2019) quest’anno ha dovuto dimezzare le postazioni a disposizione che passano da 13 a 8. Inoltre, per accedere alla struttura per l’estate 2020 sono previsti: prenotazione obbligatoria, apertura con turni mattutino e pomeridiano (con pausa chiusura per la sanificazione), assenza del servizio di accompagnamento in acqua con personale infermieristico o OSS, rispetto delle norme sull’uso di mascherina, igiene e distanziamento.