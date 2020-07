400mila euro per raccontare il Sud al cinema, attraverso i suoi fenomeni sociali

“In viaggio verso un sogno”, on the road con Zack e la sindrome di Down Arriva in Italia la pellicola, titolo originale “The Peanut Butter Falcon”, che dal 1° giugno è on demand sulle principali piattaforme digitali. Diretto da Tyler Nilson e Michael Shwart ha in Zack Gottsagen, attore con sindrome di Down, un indiscusso protagonista. Il film rivelazione negli Usa arriva da noi grazie a Officine Ubu e la collaborazione dell’Aipd e di CoorDown