Slow Food supporta il cinema nelle comunità locali

Slow Food coordina il progetto europeo Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (Cine), insieme ad altri partner nazionali e internazionali, per sostenere i cinema, rilanciando il loro ruolo all’interno delle comunità locali. Con quest'iniziativa Slow Food vuole valorizzare il cinema come luogo di aggregazione culturale e sociale, in territori in cui le sale cinematografiche non ci sono o stanno scomparendo. L’iniziativa si prefigge anche di avvicinare i più giovani ai temi che riguardano l’ambiente e il cibo, coinvolgendoli in attività che li impegnino in prima persona.

Il progetto Cine nasce dalla convinzione che i cinema creino un legame tra gli spettatori. L’obiettivo è quindi di sostenere questi luoghi, intesi come punti di riferimento culturali, dove discutere di valori e di temi comuni, sia locali sia globali, come la tutela dell’ambiente, del patrimonio gastronomico e di chi lavora nella filiera alimentare.