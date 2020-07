«Lo Stato imprenditore è uno Stato sussidiario o non è»

In sostanza, lo Stato interviene per evitare un eccesso di costi sociali, ma questa non è più innovazione, come nel caso di Monte dei Paschi di Siena. Nulla di male, ma siamo già in un’altra dimensione e in tutt’altra logica.

Come ho detto bisogno evitare gli effetti nefasti di uno stato che assume prevalentemente le vesti dello “Stato Riparatore”. Questa prassi, talvolta necessaria, deve restare l’eccezione. Non può essere la qualifica della dimensione imprenditoriale, che si giustifica nella capacità come dice la Mazzucato, di essere strumento di pre-innovazione in mercati dove i rischi sono alti e nei mercati dove il bene comune, rischia di essere ostaggio delle scelte di alcuni monopolisti privati.

Quindi, l'aspetto pubblico di fatto diventa l'elemento che orienta e catalizza gli investimenti, crea le condizioni affinché si crei valore in maniera più sostenibile e distribuendo valore in maniera più equa. Questo è il passaggio, ciò di cui non si discute.

Oggi, quindi di che stato abbiamo bisogno?

Se è vero che lo sviluppo significa togliere i viluppi, gli ostacoli, allora abbiamo bisogno prima di tutto di uno Stato Facilitatore. Il grande risultato ottenuto dall’Italia nel negoziato con l’Europa è un banco di prova per la politica nel disegnare priorità, governance e soluzioni praticabili. Le priorità dell’Europa sono le stesse che servono a noi per diventare più moderni e sostenibili. Tutto si giocherà sul “come”. Questa è una grande occasione per includere le forze vitali del Paese e non per renderle “spettatrici” di come i soldi verranno allocati. Sanità e coesione, transizione climatica e digitalizzazione devono essere capitoli di una mobilitazione capace di stimolare non solo i beni privati e pubblici, ma anche beni comuni ed i beni relazionali. In Italia di questo abbiamo bisogno. Uno degli elementi che qualifica il valore aggiunto di uno Stato imprenditore e facilitatore sta nel liberare le intelligenze collettive, la tecnologia, gli investimenti e la dimensione contributiva della comunità.

Il vero test della Next Generation UE si giocherà su questo punto?

Proprio su questo punto e, di conseguenza, sulla necessità di ammodernare uno Stato per renderlo più ospitale rispetto alle nuove generazioni. Il nome di questo “programma di risorse” ci dice già tutto, non perdiamo tempo. Diamoci indicatori per rendere migliore il futuro delle nuove generazioni. Investiamo su di loro, sulla loro educazione (cosa profondamente trascurata). Questa operazione bisogna farla con degli investimenti e non solo facendo un'azione redistributiva. In Italia i giovani han bisogno di più potere e non appena di nuove “card” da spendere.

Oggi il dibattito sembra limitarsi all’accountability…

E ci mancherebbe altro che non rendicontassimo. Ma il tema cruciale è ben altro: non è come spendere i soldi, ma come generare impatto sociale. (non basta adattarsi, occorre trasformare) Tema che vede entrare in campo il Terzo Settore. Detto in altri termini, la sfida per noi è come trasformare la spesa in leva per lo sviluppo. Il ruolo dello Stato deve essere di un'istituzione che certamente decide, ma non si accontenta di un governo dei processi, bensì costruisce governance e si dà missioni che devono misurare il valore generato. Senza una intermediazione della società in tutte sue forme, non si raggiungeranno mai gli obiettivi. Non basta dare “indicatori al Governo” servono governance, alleanze di scopo.