Tetto più alto, ma comunque sfondato. È questo il dato più rilevante dell’edizione 2019 del 5 per mille, i cui elenchi sono stati da poco pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. È la prima edizione con tetto alzato a 510 milioni di euro (la Legge di bilancio 2020 prevede che «per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»): un innalzamento della copertura sollecitato dopo che l’edizione 2017 aveva “sfondato” la disponibilità dei 500 milioni a quel momento prevista. Stessa cosa per l’edizione 2018, i cui risultati sono stati pubblicati in primavera. Il punto però è che anche in questa edizione 2019, nonostante il tetto più alto, c’è stato un ricalcolo: l’Agenzia delle Entrate infatti ha indicato nei file pubblicati cifre che complessivamente compongono la capienza esatta, alla virgola e al centesimo, dei 510 milioni di euro. Sommando i vari elenchi si arriva a 505.615.468,43 euro destinati dai contribuenti e aggiungendovi la cifra destinata a enti esclusi, si ottiene esattamente 510 milioni di euro. Segno evidentemente di un ricalcolo dei singoli importi commisurato sulla capienza disponibile.

«Non conosciamo il “quanto” ma stimiamo che il tetto dei 510 milioni sia stato superato di circa 10 milioni», spiega Mario Consorti, presidente di NP Solutions. «Si può fare questa stima sulla base del valore medio del contributo destinato, che nel 2019 è di qualche centesimo più alto rispetto allo scorso anno e vale 30,71 euro, moltiplicato per il numero complessivo delle preferenze, comprensive delle firme dell’inoptato e di quelle andate degli esclusi», dice.

I dati comunque sono positivi su tutti i fronti: il 5 per mille cresce ancora. «Sale il numero delle preferenze totali e le firme aumentano in tutti gli ambiti, salvo una piccolissima stretta nel dato dei Comuni. Le preferenze totali raggiungono 16,8 milioni, con circa 300mila preferenze in più rispetto allo scorso anno. Alla crescita contribuiscono come detto tutti, ma in termini relativi vediamo un’accelerazione delle associazioni sportive e della ricerca sanitaria».