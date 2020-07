“Tutti uniti si cresce anche… In questo mondo storto!”

Per tutti l’estate 2020 è un po’ diversa dal solito per la convivenza con il Covid-19. Non fanno eccezione i bambini dei Villaggi Sos d’Italia che, anche ques’anno, saranno ospiti del Centro estivo Sos di Caldonazzo - nato più di 66 anni fa in Trentino per consentire vacanze serene e salutari a tutti i ragazzini accolti fuori famiglia da Sos Villaggi dei Bambini.

Se le vacanze rappresentano un momento fondamentale per ogni bambino, perché gli permette di riposare, recuperare le energie, sperimentare, crescere e fare nuove esperienze, per i bambini dei Villaggi Sos le vacanze sono un’esperienza indispensabile anche per colmare un vuoto, quello provocato dal distacco dalla famiglia d’origine. E così il soggiorno a Caldonazzo diventa una medicina per anima e cuore proprio quando la solitudine si fa sentire più forte.

Ma se di solito, durante la bella stagione, il Centro di Caldonazzo diventava la casa per circa 1.000 bambini tra i 6 e i 15 anni provenienti dai Villaggi Sos di tutta Europa, quest’anno ai bambini italiani non si affiancheranno i coetanei europei (ne avevamo parlato qui). La prudenza e le stringenti norme di distanziamento ancora necessarie non lo permettono.

Per lanciare un messaggio di vicinanza ai ragazzini di tutto il mondo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia (30 luglio) - ricorrenza che rende omaggio a uno dei sentimenti più puri e genuini di sempre - Sos Villaggi dei Bambini vuole celebrare la forza dei legami tra i bambini, fonte di energia inesauribile per i più giovani e ancor di più per quei ragazzini che attraverso il legame tra pari riescono in parte a sopperire alla mancanza del legame familiare.

La Giornata è stata istituita dall’Onu nel 2011 per promuovere una cultura di pace tra i popoli, basandosi sull’idea che l'amicizia tra Paesi, culture e individui diversi possa ispirare gli sforzi di pace e far sì che tra le comunità si costruiscano ponti e non barriere.

Racconta Riccardo, bambino trent’anni fa: «Caldonazzo è dove ho imparato a nuotare, a tuffarmi dal trampolino. Ricordi tanti e belli: dalle escursioni ai falò, momenti vissuti insieme ai miei coetanei con grande gioia, dove ci si sentiva una grande famiglia. Finalmente non sentivo più quel dolore sottile che ti prende allo stomaco ogni mattina e ogni sera, quando rimani solo». E i volti sorridenti dei bambini dei Villaggi Sos di ogni angolo del pianeta (raccolti nella photogallery qui sotto) sono la testimonianza più diretta ed eloquente di questo grande sentimento di fratellanza che aiuta a crescere, a superare le paure e a diventare grandi.