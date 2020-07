Volontariato, impresa, bene comune: ne parliamo insieme in diretta alle 18,30

L'impresa nella rete della generosità: appuntamento a mercoledì 29 luglio L'impresa come sistema vivente, capace di tessere legami e generare valore di solidarietà, può ibridare i propri modelli e al tempo stesso essere una risorsa per un volontariato sempre più desideroso di diventare sistema. Ne parliamo il prossimo 29 luglio, alle ore 18,30, in un webinar con l'AD di Aboca Massimo Mercati, il direttore della Fondazione Zancan Tiziano Vecchiato e Luca Raffaele di Next Nuova Economia