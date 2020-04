L'impresa come sistema vivente: sussidiarietà circolare, creazione di valore, responsabilità integrale

La nostra visione d’impresa nasce dallo studio della natura, da una visione sistemica e dal concetto di interconnessione. Questi elementi sono la base della nostra ricerca e della nostra attività, sono oggi più che mai il motore di ciò che facciamo. Ma ciò che facciamo non è “per noi”: è legato e connesso al bene comune. Questa visione non è solo scientifica, ma è integrata nella nostra visione d’impresa. Per questo amo parlare di impresa come sistema vivente.

L’azienda come sistema complesso e interconnesso, ossia dotata di una sua inevitabile socialità…

La nostra ricerca parte dalle regole di base che servono per comprendere i sistemi complessi naturali e li applica alla visione d’impresa. L’impresa non può essere vista avulsa dal contesto, perché l’impresa è una comunità fra le comunità. Impresa come comunità fra le comunità significa accoppiamento strutturale fra impresa e ambiente. Significa un particolar modo di vedere il ruolo dei membri all’interno della comunità. Se cerchiamo nella natura risposte ai bisogni dell’uomo è perché crediamo che vi sia una condivisione di pattern e schemi che possono consentire un dialogo. Ma, in questa visione, l’uomo non lo abbiamo mai visto come esterno alla natura. L’uomo non è dominus naturae.

Da questo approccio che definizione di impresa possiamo trarre?

Per dare una risposta dobbiamo andare ancora più a fondo nella domanda e chiederci: che cosa crea quel confine che definisce un limite dell’impresa? Un giorno, in un workshop in azienda, il fisico Fritjof Capra spiegò che mentre la cellula ha un confine biologico rappresentato dalla membrana, una rete sociale si identifica per un confine immateriale. Il confine delle reti sociali è culturale. È un confine di significato. Una rete sociale non può esistere senza significato, ma nel corso del tempo, il significato di “impresa” è stato molto ridotto, anche per legge. Si è creduto che “impresa” fosse un’organizzazione unicamente volta alla creazione di utili.