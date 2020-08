I vescovi brasiliani: «Il governo difende gli interessi di una “economia che uccide”»

Se nessuno si è ancora reso conto della situazione del Brasile, sulle conseguenze che sta avendo il Covid19 e sugli effetti delle politiche messe in atto dal governo Bolsonaro arriva un documento di 152 Vescovi (tra cui il cardinale Cláudio Hummes) della Conferenza Episcopale Brasiliana, appartenenti a tutte le diocesi del Brasile che in 16 punti mettono nero su bianco la tempesta che sta attraversando il Paese. «Abbiamo scritto questa Lettera a causa della gravità del momento in cui viviamo […] come un servizio a tutti coloro che desiderano vedere superata questa fase di così tante incertezze e tanta sofferenza».

Il Brasile, scrivono i Vescovi, «attraversa uno dei periodi più difficili della sua storia, uguale ad una “tempesta perfetta” che, dolorosamente, deve essere attraversata. La causa di questa tempesta è la combinazione di una crisi sanitaria senza precedenti, con un crollo schiacciante dell’economia e la tensione che ha colpito le fondamenta della Repubblica, causata in larga misura dal presidente della Repubblica e da altri settori della società, con conseguente profonda crisi politica e di governabilità. […] Sono le scelte politiche che ci hanno portato fin qui […]. L’incapacità e la debolezza del governo federale di affrontare queste crisi è chiara. Le riforme del lavoro e della sicurezza sociale […] hanno reso ancora più precaria la vita delle persone, hanno peggiorato la vita dei poveri».

Sui problemi legati all’economia i Vescovi sostengono che «l’attuale governo non pone al centro la persona umana ed il bene di tutti, ma difende con intransigenza gli interessi di una “economia che uccide”. Un’economia che pratica il neoliberismo, che favorisce il monopolio di piccoli gruppi potenti a scapito della stragrande maggioranza della popolazione», la disoccupazione potrebbe raggiungere i 20 milioni di persone. Preoccupa l’indebolimento delle leggi sull’uso delle armi, ma anche il disprezzo per l’istruzione, la cultura, la salute e la diplomazia: il considerare «l’educazione come nemico». Addirittura sostengono che nel Piano di emergenza per la lotta contro il Covid-19, sia stato proibito, nei territori indigeni, afro e comunità tradizionali, l’accesso all’acqua potabile, al materiale igienico, così come la fornitura di letti ospedalieri e di terapia intensiva, di ventilatori e di macchine per l’ossigenazione del sangue.

I Vescovi lamentano che «perfino la religione è usata per manipolare sentimenti e credenze, provocare divisioni, diffondere odio, creare tensioni tra le Chiese e i loro dirigenti. […] Siamo indignati per l’uso del nome di Dio e della sua Santa Parola, mescolati con discorsi pregiudizievoli, che incitano all’odio». È invece necessario essere uniti e rispettare la pluralità. «Per questo motivo, proponiamo un ampio dialogo nazionale che coinvolga umanisti, persone impegnate nella democrazia, movimenti sociali, uomini e donne di buona volontà, in modo da ripristinare il rispetto della Costituzione federale e dello Stato di diritto democratico, con l’etica nella politica, con trasparenza delle informazioni e della spesa pubblica, con un’economia che miri al bene comune, con giustizia socio-ambientale, con “terra, casa e lavoro“, con gioia e protezione della famiglia, con un’istruzione e una salute complete e di qualità per tutti. Pertanto, svegliamoci dal sonno che ci immobilizza e ci rende semplici spettatori della realtà di migliaia di morti e della violenza che ci affligge».