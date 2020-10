Assegno universale per figli nel NADEF: «deve partire a inizio 2021»

Famiglia: qualcosa finalmente sta cambiando? Approvato il Family Act, assegno unico questa settimana alla Camera, in Veneto una legge regionale sulla famiglia che prevede fattore famiglia al posto dell'Isee, nidi gratis e conteggia il nascituro per tutte le misure a favore della famiglia. «La famiglia non sarà di competenza solo del sociale, quasi si trattasse di un “soggetto da assistere” ma viene pensata come soggetto generativo, produttore di risorse per tutta la comunità», dice il direttore del Centro Servizi Famiglia di Treviso