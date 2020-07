L'assegno universale per figlio approvato all'unanimità

Fra i primi commenti politici, quello di Graziano Delrio, capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio, primo firmatario della proposta di legge che istituisce l’assegno unico e universale per le famiglie con figli: «Lo Stato decide di essere al fianco delle famiglie e dei giovani italiani non per indicare loro quali scelte debbano essere fatte, ma per permettere a loro di essere liberi veramente. Introducendo l’assegno unico riduciamo le disuguaglianze legate ai carichi familiari e operiamo una vera e profonda semplificazione perché vengono abrogate otto misure in una sola e semplice. Infine non ci saranno più figli di serie A e di serie B perché finalmente anche quelli degli autonomi, dei liberi professionisti, degli incapienti e dei disoccupati avranno lo stesso sostegno e saranno trattati come gli altri. L’assegno unico serve a non aver paura del futuro, perché lo Stato è al fianco delle persone, accompagnandole nel loro cammino, nella vita».

Maria Chiara Gadda (IV), dice che «con il voto di oggi, finalmente, si dà un messaggio al Paese su un piano strutturale per la famiglia e si esce dalla logica che ha caratterizzato le politiche di questi anni fatta di singole misure a cui non è stata data continuità e di cui abbiamo visto gli effetti in termini di denatalità. Approvare adesso questa misura, in un momento in cui è necessario dare fiducia e rilancio al Paese è fondamentale. Sono davvero orgogliosa di essere parte di questo percorso».